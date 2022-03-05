Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? İşte kritik müsabakanın tarihi

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Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi. Öte yandan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. İşte, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı tarihi...

MAÇ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk edeceği maç, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

6 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak derbi mücadelesine yoğun ilgi gösteren Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadı'nda oynanacak maçın tüm biletlerini tüketti.

BİLETLER TÜKENDİ

3 Mart'ta Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine, 4 Mart'ta ise Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine çıkan biletler, Bugün genel satışa sunulmuştu.

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Sarı-lacivertli taraftarlar, saat 13.00'da genel satışa çıkan biletleri yaklaşık 15 dakika içerisinde tüketti.

Ülker Stadı'nda yaklaşık 52 bin taraftarın olması bekleniyor.