Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı tarihi

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gustavo, Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia idmanda yer almadı. Bu oyuncuları yanı sıra İrfan Can Kahveci’nin uzun süren sakatlığının ardından Kasımpaşa karşılaşmasında 80 dakika forma giydiği için dinlendirildiği öğrenildi. İşte, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı tarihi...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadele 6 Mart Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

İSMAİL KARTAL: TRABZONSPOR MAÇINI KAZANMAMIZ GEREKİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, idman öncesinde yaptığı sohbet toplantısında Kasımpaşa maçındaki mücadeleden dolayı futbolculara teşekkür etti. Kartal, “Taraftarlar şu an bir kampanya yapıyor. 'Saracoğlu Yanındayız' kampanyası nedeniyle herkes maça gelip takımın yanında olacak. Çıkıp Fenerbahçe gibi oynayacağız. Önemli bir karşılaşma. Bu maçı kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.