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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı tarihi

#Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı#Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Ne Zaman
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı tarihi

Fenerbahçe’de Trabzonspor hazırlıkları başladı. Spor Toto Süper Lig'in 28’inci haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe’de hazırlıklar başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirildi. Salonda başlayan çalışma, sahada sürdü. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli ekipte, Kasımpaşa maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcular antrenmanı top çalışmasıyla sürdürdü. Diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç yaptı. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman?

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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gustavo, Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia idmanda yer almadı. Bu oyuncuları yanı sıra İrfan Can Kahveci’nin uzun süren sakatlığının ardından Kasımpaşa karşılaşmasında 80 dakika forma giydiği için dinlendirildiği öğrenildi. İşte, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı tarihi...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadele 6 Mart Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

İSMAİL KARTAL: TRABZONSPOR MAÇINI KAZANMAMIZ GEREKİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, idman öncesinde yaptığı sohbet toplantısında Kasımpaşa maçındaki mücadeleden dolayı futbolculara teşekkür etti. Kartal, “Taraftarlar şu an bir kampanya yapıyor. 'Saracoğlu Yanındayız' kampanyası nedeniyle herkes maça gelip takımın yanında olacak. Çıkıp Fenerbahçe gibi oynayacağız. Önemli bir karşılaşma. Bu maçı kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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