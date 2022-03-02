Fenerbahçe - Trabzonspor maçı biletlerinde indirim! İşte bilet fiyatları...

Haberin Devamı

Süper Lig'de üst üste 3 maçını kazanarak ikincilik için iddialı bir konuma gelen Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

Sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyada 'Bilet fiyatları makul seviyelere çekilsin' talebinde bulunurken yönetimden bu konuya olumlu geri dönüş geldi.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı için belirlenen kale arkası biletleri böylece 70 TL oldu. Fenerium ve Maratan Üst bölümünde ise başlangıç fiyatı alt sınırı 90 TL olarak belirlendi.

İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçının bilet fiyatları:



