Fenerbahçe Trabzonspor kupa maçı hangi kanalda saat kaçta? Karşılaşma öncesi son bilgiler

Son yıllarda çekişmeli mücadelelere tanık eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde bu kez final etabına yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Seyircisiz oynanması sebebiyle yalnızca ekran başından canlı olarak izlenebilecek olan Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz takip edilebilecek. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.



Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.



MURİC 11'E



Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek.



Muric, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de yer almamıştı.



Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.



HASAN ALİ KALDIRIM DÖNÜYOR



Fenerbahçe'de tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek.



Tecrübeli futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyememişti.



FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK



Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak.



Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Ozan'ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.

TRABZONSPOR İSTANBUL'A GELDİ

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı yarı final rövanş maçı için dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde maçın son hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.



Kafilenin gidişi nedeniyle tesislerin önünde bir araya gelen taraftarlar, çeşitli pankartlar açarak tezahüratlarda bulundu. Bordo-mavili taraftarlar meşaleler yakarak kafileye havalimanına kadar eşlik etti.



Trabzonspor'un, Fenerbahçe maçı kadrosunda şu futbolcular yer aldı:



Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Manuel da Costa, Manoel Messias, Joao Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Kerem Baykuş, Bilal Başakçıoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç.