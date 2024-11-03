Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında! Şenol Güneş ve Jose Mourinho'nun kadroları netleşti

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Trendyol Süper Lig’in 11. haftası bugün dev bir karşılaşmaya sahne olacak... Sezona kötü başlayan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe’yi konuk edecek. Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı 25 yaşındaki genç hakem hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Geçen hafta Göztepe deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle dönen bordo mavililerde, sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan bugün forma giyemeyecek. Lider Galatasaray’ın ‘bay’ geçtiği haftayı galibiyetle kapatıp zirve ile arasındaki puan farkını 5’e indirmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de de sakat olan Oosterwolde ve Cengiz oynamayacak.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho’nun Trabzon’da, İsmail, İrfan Can ve Dzeko’yu yedek soyundurup bu oyuncuların yerlerine Fred, Tadic ve Szymanski’yi ilk 11’de oynatması bekleniyor.

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Trabzonspor'un muhtemel 11'i:

· Uğurcan

· Malheıro

· Mendy

· Lundstram

· Eren

· Okay

· Ozan

· Visca

· Cham

· Draguş

· Banza

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

· Livakovic

· Mert (Osayı)

· Çağlar

· Djiku

· Kostic

· Amrabat

· Fred

· Szymanski

· Tadic

· Maximin

· En-Nesyri