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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2021 - 19:36 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Trabzon’a geldi

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Fenerbahçe, Trabzon’a geldi
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Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon’a geldi.

Saat 18.40 sıralarında Trabzon Havalimanı’na gelen Fenerbahçe kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı ve kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Fenerbahçe kafilesi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Medical Park Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Trabzon’a geldi

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