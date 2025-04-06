Fenerbahçe - Trabzon sahada, Galatasaray'ın gözü bu maçta!

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Taraftarı önünde oynayacağı maçtan galip ayrılarak şampiyonluk iddiasını artırmayı hedefleyen Fenerbahçe’de eksik yok; Mourinho da takımın başında olacak. Trabzonda ise Cham, Bagatov ve Hüseyin oynamayacak.

Fenerbahçe, ile Trabzonspor, bu akşam Süper Lig’de karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligde oynadığı 27 karşılaşmada 65 puan toplayan sarı lacivertli takım, 1 maç fazlasıyla 71 puanı bulunan lider Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, sarı kırmızılıların bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3’e düşürecek. Yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile daha istikrarlı bir grafik çizen Trabzonspor ise 27 maçta 36 puanla 10. sırada yer alıyor.

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TRABZON’DA 3 EKSiK

Fenerbahçe'de Türkiye Kupası’ndaki olaylı Galatasaray derbisinde gördükleri kırmızı kartlar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Fred ve Mert Hakan, 4 maçtan az ceza aldıkları için bugün ligde forma giyebilecek. 3 maç ceza verilen teknik direktör Jose Mourinho da takımının başında sahaya çıkacak. Trabzonspor’da ise sakatlıkları bulunan Cham, Batagov ve Hüseyin oynayamayacaklar.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor’u konuk ettiği son 8 Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 25 gole sahne oldu (Fenerbahçe 14-11 Trabzonspor).