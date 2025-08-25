Fenerbahçe, Tielemans ve Gimenez transferi için taktiğini buldu! Osimhen planı devreye giriyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe, bu sezon kadrosunu güçlendirirken sık sık ‘fırsat transferleri’ni kovaladı. Al-Nassr’da mutsuz olan Jhon Duran kiralandı, Skriniar’ın bonservisi PSG’den sadece 6 milyon Euro’ya alındı, bonservisi elinde olan Semedo kadroya katıldı ve son olarak West Ham’ın bu sezon düşünmediği Alvarez kiralandı. Yönetim şimdi de gözünü Aston Villa'nın yıldızına dikti.

Belkçikalı futbolcu Youri Tielemans, Aston Villa’nın en önemli parçalarından biri. Normalde satışı düşünülmeyecek bir isim. Ancak İngiliz ekibinin başı, Premier Lig Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralı’yla belada.

PUAN SİLME TEHLİKESİ

İngiliz ekibi önemli satışlar yapmasına rağmen son 3 sezonluk periyotta yüksek maaşlar ve son olarak Şampiyonlar Ligi bileti alamaması yüzünden sıkıntıda. Temmuz ayında UEFA, maaş bütçesi gelirinin yüzde 80’ini aştığı için Villa’ya 9.5 milyon Pound ceza verdi. Premier Lig’de ise puan silme cezası gelebilir. Kulüp menajeri Emery, son olarak Ramsey’yi 45 milyon Euro’ya Newscastle’a satmalarına rağmen daha fazla oyuncu göndermeleri gerektiğini açıkladı.

Fenerbahçe, bu nedenle Tielemans konusunda umutlu. Belçikalı yıldız, senelik 7.8 milyon Pound’luk maaşıyla takımın en fazla kazanan 3 oyuncusundan biri. Bu nedenle 28 yaşındaki orta sahanın satılma ihtimali yüksek. Gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe, kısa süre içinde Aston Villa’nın kapısını çalabilir.

MILAN GOLCÜSÜ TAKİPTE

Fenerbahçe şu anda Duran, En-Nesyri, ve Cenk olmak üzere 3 golcüye sahip. Ayrıca Mourinho zaman zaman Talisca’yı da çift forvetin bir parçası olarak kullanıyor. Buna rağmen İtalya’dan Sarı-Lacivertliler için yeni bir golcü iddiası geldi.

Milan, geçtiğimiz ara transfer döneminde Feyenoord’dan 32 milyon Euro’ya transfer ettiği Santiago Gimenez’i satış listesine koydu.

Bunun nedeni, Meksikalı oyuncunun yeni teknik patron Allegri’nin sistemine uymaması. İtalyan devi yeni forvet için çoktan çalışmalara başlarken, Leverkusen’den Boniface (sağlık kontrolünden geçirildi ancak transferi bitirilmedi), Juventus’tan Vlahovic ve Sporting’den Harder için girişimlerde bulunuldu.

Foot Mercato’nun haberine göre gözden çıkarılan Gimenez’e Premier Lig’den iki takımın ilgisi var. Bunun dışında Fenerbahçe de oyuncuyu takipte.

Haberde, Sarı-Lacivertliler’in, Galatasaray’ın geçen sezon Victor Osimhen’de uyguladığı taktiği uygulamak istediği belirtildi.

Kanarya’nın, Türkiye’deki transfer döneminin geç kapanması fırsatını kullanıp, Gimenez’in elde kalması halinde uygun şartlarda kiralamak için hamle yapacağı öne sürüldü. 24 yaşındaki forvet geçen sezon Feyenoord ve Milan’da toplam 38 resmi maçta 22 gol attı.