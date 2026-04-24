Fenerbahçe, TFF'ye başvurmuştu! Galatasaray'dan Osimhen için savunma

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 13:43

Fenerbahçe'nin Victor Osimhen'in kolundaki koruyucu ekipman için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmasının ardından Galatasaray'dan savunma geldi.

Fenerbahçe Kulübü, Osimhen’in kolundaki koruyucu donanımın "sertliği" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli kurmaylar, ekipmanın ikili mücadelelerde sporcu sağlığını tehlikeye atabileceği iddiasıyla inceleme talep etti.

Galatasaray cephesi ise iddialara karşı oldukça net bir duruş sergiliyor. Sarı-kırmızılı yetkililer, ekipmanın sporcu sağlığına zarar vermediğinden emin olduklarını vurgularken şu detaylara dikkat çekiyor:

Galatasaray koldaki koruyucu sert tabakanın tamamen yumuşak bir dokuyla kaplandığını ifade ediyor.

Ekipmanda kullanılan materyalin, Osimhen’in yüzündeki maskeyle benzer standartlarda ve güvenli olduğu belirtiliyor.

Galatasaraylı yetkililer, söz konusu ekipmanın geçtiğimiz sezon Edin Dzeko’nun kolunda kullandığı koruyucudan çok daha yumuşak ve esnek olduğunu savunarak, oynamasına engel hiçbir durumun bulunmadığını dile getiriyor.

