Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle: 'Şu an birlik olma zamanı'

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki Murat Göle'nin açıklamaları;

Fenerbahçe kalitesinde bir oyun olmadı. İkinci yarı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu değişikliklerle tempoyu yukarı çektik. Üretkenlikte ve sonuçlandırmada yine sıkıntılar yaşadık. Daha fazla pozisyona girip sonuçlandıramadık. Maç uzatmaya gitti.

ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALDIK

Rakibin yorulmasıyla, birçok oyuncuya kramp girdi zaten. Üstünlüğü ele aldık ve galip geldik. Bir üst tura çıktığımız için sevinçliyiz

DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Daha önceden bir geçiş oyunu oynuyorduk. Oyun tarzımızı ve felsefemizi değiştirmeye çalışıyoruz son periyotta. Kolay olmuyor. Bazı şeyler oturuyor, bazı şeyler oturmuyor. İlerleyen zamanlarda bunlar çözülecek.

BİRLİK OLMA ZAMANI

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Şu an birlik olma zamanı Fenerbahçe için, hem oyuncular, hem bizim, hem camiamız için. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hiçbir zaman bırakmayacağız. Getirisi ne olur, ilerleyen zamanlarda görürüz.