Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: 'Başkanımız bu tepkileri hak etmiyor'

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;
Kazanmak için her şeyi yaptık. Sahada birlik olduğumuzu göstermek için oynadılar. Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık ve iki gol yedik.
SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Başkanın, camianın hak ettiği gibi savaştık. Ancak her zaman her şeyi kontrol edemezsiniz. Biz savaşmaya devam edeceğiz.
MAÇ MAÇ BAKMAK GEREK
Maç maç bakmamız gerek, yapmamız gereken her maçtan 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek
TARAFTARIN TEPKİSİ DOĞAL
Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Taraftarın tepkisini doğal karşılıyorum ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyi veriyor. Bizi hep destekliyor. İşler istediğiniz gibi gitmediğinde bu tepkilerin normal olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kazanmak istiyorduk. Futbol böyle, işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor