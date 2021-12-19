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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: 'Başkanımız bu tepkileri hak etmiyor'

#Fenerbahçe#Pereira#Vitor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Başkanımız bu tepkileri hak etmiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;

Kazanmak için her şeyi yaptık. Sahada birlik olduğumuzu göstermek için oynadılar. Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık ve iki gol yedik.

SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkanın, camianın hak ettiği gibi savaştık. Ancak her zaman her şeyi kontrol edemezsiniz. Biz savaşmaya devam edeceğiz.

MAÇ MAÇ BAKMAK GEREK

Maç maç bakmamız gerek, yapmamız gereken her maçtan 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek

TARAFTARIN TEPKİSİ DOĞAL

Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Taraftarın tepkisini doğal karşılıyorum ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyi veriyor. Bizi hep destekliyor. İşler istediğiniz gibi gitmediğinde bu tepkilerin normal olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kazanmak istiyorduk. Futbol böyle, işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor

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#Fenerbahçe#Pereira#Vitor

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