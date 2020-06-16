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Haber Giriş: 16.06.2020 - 20:20,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar'dan Galatasaray mesajı!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar'dan Galatasaray mesajı!
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Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirilen Tahir Karapınar, Trabzonspor maçından önce Galatasaray'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de geçici teknik direktör Tahir Karapınar, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'dan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e büyük övgüFenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Kayserispor maçı sonrası yayıncı kuruluşa ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray'a Muslera'nın sakatlığı dolayısıyla geçmiş olsun dileyen Karapınar, şöyle konuştu;

Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hiçbir maç sağlıktan önemli değil. Çok özel oyuncularını kaybettiler. Acil şifalar diliyorum. Sezonun final maçına çıkıyoruz.

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