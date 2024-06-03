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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Lukaku ve Dybala için transfer açıklaması: 'İstediğim söyleniyor, duyuyorum!'

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#Transfer#Fenerbahçe#Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinhodan Lukaku ve Dybala için transfer açıklaması: İstediğim söyleniyor, duyuyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 15:38

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında Romelu Lukaku ve Paulo Dybala ile henüz konuşmadığını açıkladı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında Romelu Lukaku ve Paulo Dybala hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU OYUNCULARLA KONUŞMADIM"

Takımdan ayrılacak ya da takıma katılacak oyuncularla ilgili her zaman temkinliyimdir. Oyuncuların bunu televizyondan öğrenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir transfer bittikten sonra öğrenmelisiniz. Buranın kültürü biraz farklı. Spekülasyonlar oluyor. Lukaku ve Dybala'yı istediğime dair şeyler duyuyorum, bu oyuncularla konuşmadım. En önemlisi patronun ben olduğum, benimle gelecekler önemli değil. Hepsi yüksek kaliteli insanlar.

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"ROMA'DAN HERHANGİ BİR OYUNCUYU İSTEMEDİM"

Ben gerçekten transfer anlamında hiç kimseyle bir isim konuşmadım. Ben projeyi görmek istiyorum. İsimler değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimde herhangi bir oyuncuya karşı ilgim olmadı. Roma'dan herhangi bir oyuncuyu istemedim, bu doğru değil. Şu an yapmamız gereken şey sakin bir şekilde işlerimizi yapmamız.

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#Transfer#Fenerbahçe#Mourinho

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