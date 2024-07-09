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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Satmayacağız, gelişeceğiz

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Transfer
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Satmayacağız, gelişeceğiz
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, EURO 2024’te sahne alan Ferdi, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Samet için net konuştu.

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F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho; sarı lacivertli takımda kendisini çok mutlu ve motive hissettiğini söyledi. Portekizli çalıştırıcı; Millli Takım’da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci ve Samet Akaydin’in durumları ile ilgili olarak “Başkanımız kulübümüzün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini istemiyor. Bu da en iyi oyuncuları elimizde tutmak, satmamak demek. En öncelikli durum, elimizdeki oyuncuların takıma geri dönmesi. Bu, adım adım olacak” dedi.

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BENİM İÇİN BİR MEYDAN OKUMA

Mourinho hiçbir zaman olmadığı kadar motive olduğunu da belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü: “İki hafta içinde Şampiyonlar Ligi elemeleri başlayacak. Benim için çalıştığım her takım bir meydan okumaydı. Burada çok güzel bir yapı ve organizasyonla karşılaştık. 35 milyon Fenerbahçe taraftarına uzun süredir bekledikleri mutlulukları vermek istiyoruz.”

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TRANSFERDE NE iSTEDiĞiMiZi BiLiYORUZ

Mourinho şu an yaşadıkları en büyük zorluğun eksik çalışmak olduğunu belirtirken “Tabii ki bu iyi bir sebepten dolayı... Türk Milli Takımı iyi bir iş çıkardığı için bu durumdayız. Transfer pazarında neler istediğimizi biliyoruz. Transfer pazarı hareketli ve pek çok takım 23 Temmuz’da Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak. Lugano ile ilk maçımızda en iyi durumumuzda olmayacağız. Ama bildiğim bir şey var ki rövanşta evimizde taraftarlarımız o maçı kazanmamız için bize yardımcı olacaktır” diye konuştu.

SERDAR AZiZ’LE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe’de yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Serdar Aziz, Avusturya kampından ayrıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Mourinho ile görüşen Serdar’a transfer görüşmeleri için izin verildiği belirtildi. Öte yandan F.Bahçe’nin Gremio’ya kiraladığı Joao Pedro’nun sözleşmesi bitmeden bu ekipten ayrıldığı ve İstanbul’a döneceği belirtildi.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Transfer

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