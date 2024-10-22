Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'da bir günü nasıl geçiyor? 'Her gün aynı yemek!' | 'Favori mekanı Beşiktaş'ta'

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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak.

24 Ekim Perşembe günü oynanacak olan maçın heyecanı gün geçtikçe artarken İngiliz spor gazetesi Daily Mail, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu mercek altına aldı.

İSTANBUL'A AŞIK

Gazetenin muhabirleri ilk olarak Portekizli teknik adamın kaldığı oteli ziyaret etti. Muhabirler, Fenerbahçe Yönetimi'nin Mourinho'ya şehrin en lüks evlerinden birini kiralamak istediğini belirtirken deneyimli çalıştırıcının daha pratik bir yaşam için otelde kalmayı tercih ettiğini bildirdi.

61 yaşındaki çalıştırıcının yaşına rağmen hala enerjik göründüğü yorumu da yapılırken deneyimli teknik adamın adeta İstanbul ile aşk yaşadığı bilgisi de kendi sözleriyle aktarıldı. Mourinho, İstanbul hakkında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul ile aşk yaşıyorum. Çünkü Londra'ya benziyor ancak daha iyi hava şartları var."

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GECELİĞİ 1.000 POUND

Haberde otelin en ucuz suitlerinin gecelik 1.000 pound'dan başladığı da bildirildi.

HER GÜN AYNI YEMEĞİ YİYOR

Muhabirler, Mourinho'nun günlük yaşamını da inceledi. Portekizli çalıştırıcının yemek yapma konusunda oldukça başarısız olduğu ve sadece çırpılmış yumurta yapabildiği kaydedildi. 61 yaşındaki hocanın yemek alışkanlıkları ile ilgili bilgi veren bir otel personeli ise Mourinho'nun her akşam aynı yemeği sipariş ettiğini belirtti.

Otel personelinin verdiği bilgiye göre deneyimli teknik direktörün günlük menüsü ise şu şekilde: Tavuk çorbası, pizza, maden suyu ve dondurma.

BEŞİKTAŞ'TAKİ DÖNERCİDEN VAZGEÇEMİYOR

Daily Mail, Mourinho'nun şimdiden favori restoranını seçtiğini de aktardı. Gazeteye göre 61 yaşındaki çalıştırıcının en sevdiği restoran Beşiktaş'ta bulunan bir dönerci. Düzenli olarak bu dönerciye giden Jose, çalışanlardan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmamalarını rica ediyor.

"GALATASARAY MAÇINDAN SONRA HAYALET GİBİYDİ"

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Gazetenin muhabirleri, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne yakın olan bir kaynak ile Fenerbahçe'nin 3-1'lik yenilgi ile sonuçlanan Galatasaray derbisini konuştu. İsmi verilmeyen kaynağın aktardıklarına göre Mourinho, maçın ardından adeta bir hayalet gibiydi. Bunun sebebi ise Portekizli çalıştırıcının takımının gösterdiği performanstan hiç memnun olmamasıydı.

"ONUN HÜKMÜ YENİDEN BAŞLAYACAK"

Haberin devamında Mourinho'yu yakından tanıyan bazı isimlerin görüşüne de başvuruldu. Gelen yanıtlar ise Manchester United maçı ile birlikte Portekizli teknik direktörün kendini yeniden göstereceği yönündeydi.

İsmi verilmeyen bir futbol adamı ise şu yorumu yaptı: "Mourinho bir kazanan. Bu yüzden Fenerbahçe onu göreve getirdi. Burada onun hükmü yeniden başlayacak."

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"BİRLİKTE OLMAK KADERLERİNDE YAZILI"

Daily Mail gazetesi, Fenerbahçe'nin kültürü ile Mourinho'nun karakterinin birbirine uyumlu olduğu yorumunu da yaptı. Sarı lacivertlilerin son 10 sezondur Süper Lig'de şampiyon olamadığı bilgisi aktarılırken kulübün geliştirdiği "Herkese karşı biz!" söyleminin Portekizli çalıştırıcının da benimsediği bir söylem olduğu aktarıldı.

Gazete, kulüp ile Mourinho arasındaki ilişkiyi ise şu kelimelerle tanımladı: "Birlikte olmak kaderlerinde yazılı!"

TARAFTARLARIN TUTKUSUNA HAYRAN

Haberin devamında ise profesyonel kariyeri boyunca kulüp takımları ile kazanabileceği her türlü kupayı kazanan 61 yaşındaki teknik adamın başarıya hala aç olduğu yorumu yapıldı. Mourinho'nun Türk taraftarların tutkusuna hayran olduğu belirtilirken 61 yaşındaki teknik adamın da 2015'ten sonra ilk kez lig maratonunda zafere ulaşmak istediği kaydedildi.

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"SABIRLI BİR ÜLKEDE DEĞİLİZ"

Haberin son bölümünde Fenerbahçe'nin çıktığı sekiz maçın sonunda yedi puan kaybettiği bilgisi okuyuculara aktarıldı. Bu puan kayıplarının taraftarlar tarafından Portekizli teknik adama tepki verilmesine sebep olduğunu bildiren gazete, bu konuda bir Fenerbahçe taraftarının görüşlerini de aldı.

Taraftar, "Sabırlı bir ülkede değiliz, sabırlı bir kulüpte de değiliz. Eğer ligi kazanamazsak Mourinho'nun da Ali Koç'un da görevinden ayrılacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.