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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan İsmail Kartal sözleri!

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#İsmail Kartal
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinhodan İsmail Kartal sözleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 14:51

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında İsmail Kartal'a teşekkür etti.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulundu.

Burada sorulan sorular çok uzun. Bir soru sormak için çok fazla konuşulduğunu düşünüyorum. Sorular kısa olmalı ki daha fazla soru sorulsun ve daha fazla cevap alınabilsin. İsmail Kartal'a kariyerinin geri kalanında en iyisini diliyorum. Bıraktığı takım için de teşekkür ediyorum. Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Biz kapalı kapılar ardında gerek İsmail Hoca ile gerekse Mario ve başkanla konuşuruz.

"İSMAİL KARTAL'DAN FARKLI BİR HOCAYIM"

Oyuncularımla kendim konuşurum ve dürüst bir şekilde hareket ederim. Yeni geldim takımı tanımam için zaman ihtiyacım var. Yeni sezona 22-23 Haziran'da başlayacağız gibi duruyor. Avrupa Şampiyonası'nda 7 oyuncumuz var, oradan sonra izinli olacaklar. Gelişim dönemimiz olacak. Ben İsmail Hoca'dan farklı bir hocayım. Fenerbahçe taraftarlarının hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çok güçlü bir takım kuracağız.

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#İsmail Kartal

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