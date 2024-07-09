Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferde yaşanan zorluğu isim vererek açıkladı: 'İstediğim isimler olanaklarımızın ötesinde!'

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Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, transfer hareketliliği için açıklamalarda bulundu.

Portekiz basınından Sport TV'ye konuşan dünyaca ünlü çalıştırıcı, transferde yaşananlara dair önemli ifadeler kullandı.

"PORTEKİZ'DEN İSTEDİKLERİM OLANAKLARIMIZIN DIŞINDA"

"Aradığımız futbolcuların maliyeti çok yüksek." diyen Mourinho, "Portekiz'de forma giyen herhangi bir futbolcu Fenerbahçe'ye gelecek mi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Portekiz'den burada olmasını istediğim oyuncular olanaklarımızın ötesinde. Nihayetinde genç futbolcular Türkiye'de hedeflerinin dışında kalacak. Mesela Joao Neves kariyerinin bu noktasında Fenerbahçe'ye gelmezdi."

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"NEYSE Kİ İKİNCİ MAÇ KENDİ SAHAMIZDA"

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile oynayacakları maç hakkında görüşlerini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "Elbette kazanmak istiyoruz ama neyse ki ikinci maç kendi sahamızda. Bakalım ilk maçta skoru tutabilecek miyiz, ikinci maçta ise elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.