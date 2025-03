Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için Milan iddiası! Jorge Mendes'in planı ortaya çıktı

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile 3 kupada da yoluna devam eden Jose Mourinho ile ilgili İtalya’da sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Buna göre sarı lacivertlilerin teknik direktörünün, sezon sonunda Serie A devi Milan’a gidebileceği ifade edildi.

Konuya ilişkin haber, okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

“Jose Mourinho sadece bir teknik direktör değil. Aynı zamanda karakter. Gittiği her takımda iyi ta da kötü bir iz bırakıyor.

Ona "Special one" denmesinin bir sebebi var: karizmatik, kışkırtıcı, zaman zaman dayanılmaz ama çoğu zaman kazanan. Onunla her basın toplantısı bir şova, her maç bir mücadeleye dönüşüyor. Mourinholu futbol psikolojik savaştır, stratejidir, ateş gibidir. Taraftarlar onu sever, rakipler ondan nefret eder, bu bir gerçek. İtalya'da adı Inter'in tarihine kazındı. 2010'daki üçlü savunma onun işiydi, vahşi bir kimliğe ve öldürücü bir zihniyete sahipti. Daha sonra Roma’nın başına geçerek İtalya’ya döndü ve Avrupa’da ilk şampiyonluğu olan Konferans Ligi’ni kazandırdı. Roma’da da tartışmalar, hakemlerle ve yöneticilerle mücadeleler yaşadı. Asla değişmeyen bir karakter.

Haberin Devamı

Şu anda Türkiye’de Fenerbahçe’yi çalıştırıyor ama adı hala Avrupa’nın üst düzey kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Sezon sonunda Conceicao ile yollarını ayıracak Milan, Mourinho’nun bir sonraki durağı olabilir. Milan, üstündeki kara bulutları dağıtmak ve yeniden iddialı bir proje yaratmak adına Mourinho’ya ihtiyaç duyabilir. Eğer Milan onu gerçekten de takımın başına getirebilirse, destanın yeni bir bölümüne hazır olalım.

MENDES DENEYECEK

Menajer Jorge Mendes ve Milan arasındaki ilişki, Conceicaro ve Felix’in ardından, Mourinho ile pekişebilir. Mendes, Ibrahimovic ile iletişim kurarak Mourinho’yu Milan’a teklif etmek istiyor. Ancak Milan için bazı problemler var. Mourinho’nun gelişi kısa sürede başarıyı getirse de yapısı itibarıyla ve Inter’deki geçmişi nedeniyle pek de cazip değil. Milan, kulübün sportif başarılarını, istikrarını ve ‘ekonomisini’ ön planda tutuyor. Bu sebeple Milan, Mourinho’nun pek de umursayacağı bir kulüp gibi durmuyor.”