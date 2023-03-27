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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un derbi öncesi kritik seçimi! Arda Güler tercihi netleşiyor

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#Fenerbahçe#Jesus#Beşiktaş
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un derbi öncesi kritik seçimi Arda Güler tercihi netleşiyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

Deneyimli teknik adam bu hafta derbi maçının taktiğini belirleyecek...  Büyük maçların tamamında sahaya üçlü defansla çıkan Jesus Beşiktaş maçında Osayi-Samet-Szalai-Ferdi tertibini de düşünüyor.

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Sakatlıklar gölgesinde Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına salı günü başlayacak olan Fenerbahçe'de Jesus’un kafasında sistem ve kadro seçimi soruları cevap bulacak.

ÜÇLÜ MÜ DÖRTLÜ MÜ?

Büyük maçların tamamında sahaya üçlü defans anlayışıyla çıkan Jorge Jesus, bu maçta hangi sistemi uygulayacağı adeta maçın en kritik sorusu.

Sarı lacivertliler üçlü defans oynarsa sahaya Serdar Aziz-Samet-Szalai; dörtlü defans oynarsa Osayi-Samet-Szalai-Ferdi dizilişiyle çıkması bekleniyor.

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ARDA İLK 11’E YAKIN

İrfan Can Kahveci’nin form grafiğinde yaşadığı düşüş, Jesus’un zihninde Arda’yı formaya bir adım daha yaklaştırırken orta sahada forması garanti olan tek isim Arao.

Bu kritik maçta Jesus’un forma vermek için bu hafta antrenmanlarda dikkatle izleyeceği diğer iki isim Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc. Zenit maçında istekli oyunu ve güzel golüyle çıkışta olduğu belli olan Mert Hakan, antrenmanlardaki performansı belirleyici olacak.

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VALENCİA-PEDRO

Zor bir sakatlık sürecinden geçse de milli arada sağlık ekibinin titiz çalışma süreciyle Beşiktaş maçında oynama olasılığı yükselen Enner Valencia’nın yanında King’in yokluğunda forma Joao Pedro’nun olacak. Bu sezon büyük umutlarla alınsa da yaşadığı iki ciddi sakatlıkla bir türlü bekleneni veremeyen Pedro için bu maç çıkış maçı olabilir. Jesus golcüsünü Karagümrük hazırlık maçında 90 dakika oynatmış, Alanya maçında süre vermiş, Zenit karşısında ilk 11’de sahaya sürerek maç eksiğinden kurtulmasını sağlamıştı.

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#Fenerbahçe#Jesus#Beşiktaş

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