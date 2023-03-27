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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Brezilya
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesustan sözleşme açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 20:46

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı için görüşme gerçekleştirdiğine yönelik çıkan haberlerle ilgili konuştu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili olarak Sport TV'ye konuştu.

Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittiğinde geleceğiyle ilgili karar vereceğini belirten Jesus, "Dünyada Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istemeyen var mı? Belki Real Madrid veya Barcelona'yı çalıştırırsam. Kimse benimle görüşmedi. Sözleşmem mayısta bitiyor, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Sezon ortasında ne yapacağıma karar vermiyorum. Sözleşmem bittiğinde karar vereceğim. Daha önce de böyle yaptım. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz." dedi.

Kariyerinde hep başarılı olabileceği kulüpleri seçtiğini kaydeden Jorge Jesus, "Yalnızca şampiyonluk kazanabileceğim takımları kabul ederim. Daha önce böyle yaptım. Hiçbir şey kazanamayacağım kulübe antrenörlük yapmam. Kariyerimde her şey bir ihtimal. Hiçbir şeyi kenara atmıyorum." diye konuştu.

 

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Brezilya

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