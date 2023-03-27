Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili olarak Sport TV'ye konuştu.

Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittiğinde geleceğiyle ilgili karar vereceğini belirten Jesus, "Dünyada Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istemeyen var mı? Belki Real Madrid veya Barcelona'yı çalıştırırsam. Kimse benimle görüşmedi. Sözleşmem mayısta bitiyor, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Sezon ortasında ne yapacağıma karar vermiyorum. Sözleşmem bittiğinde karar vereceğim. Daha önce de böyle yaptım. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz." dedi.

Kariyerinde hep başarılı olabileceği kulüpleri seçtiğini kaydeden Jorge Jesus, "Yalnızca şampiyonluk kazanabileceğim takımları kabul ederim. Daha önce böyle yaptım. Hiçbir şey kazanamayacağım kulübe antrenörlük yapmam. Kariyerimde her şey bir ihtimal. Hiçbir şeyi kenara atmıyorum." diye konuştu.