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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan Sörloth ve Maxi Gomez yanıtı

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#Austria Wien - Fenerbahçe#Jorge Jesus#Fenerbahçe
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesustan Sörloth ve Maxi Gomez yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 00:19

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus mücadeleyi değerlendirdi.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 2-0'lık Austria Wien galibiyetini değerlendirdi.

Hiçbir teknik direktör maçtan önce maçta neler olacağını bilemez ama takımını en iyi şekilde maça hazırlar. Bugün özellikle defansif olarak çok iyiydik. Ofansif sistemi henüz oturtamadık. İstediğim seviyede değiliz. Defansif olarak iyiyiz ama isterim ki Fenerbahçe, 2. goldeki gibi iyi organize edilmiş golleri daha çok atsın. 2-0 ile buradan ayrılıyoruz. Turu garanti etmese de gayet iyi bir sonuçla evimize dönüyoruz.

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"İDEAL 11 DİYE BİR ŞEY YOK"

Benim için ideal 11 diye bir şey yok. 3 günde bir maç yapan takım olarak her maça farklı 11'le çıkmamız gerek. King'de de gördük bunu. Önceki maçta da oynadığı için bir kas problemi oldu o yüzden tedbir olarak kenara aldık. Pazartesi günü oynayacağımız lig maçında olacak mı şu anda bilemiyorum. Bu değişiklikleri yapmaya devam edeceğiz.

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"ALIOSKI'Yİ OYUNDAN ALMA SEBEBİM..."

Alioski ilk maçında iyi oynadı. Oyundan aldım çünkü hem yorgunluğu vardı hem de sarı kart riski vardı. İlk maçı olarak beğendimi söyleyebilirim.

SORLOTH VE MAXI GOMEZ AÇIKLAMASI

Şu anda Fenerbahçe'de olmayan oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda kadromuzdaki oyuncular üzerinden konuşacağım. Oyuncularıma güveniyorum. Sörloth ve Maxi Gomez, Fenerbahçe'ye yazılıyor ancak bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.

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#Austria Wien - Fenerbahçe#Jorge Jesus#Fenerbahçe

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