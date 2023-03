Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan ses kaydı açıklaması! 'Kontratım Mayıs'ta bitiyor...'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Uruguaylı Diego Rossi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak sözü alan Diego Rossi'nin sözleri şöyle;

"SEVİLLA RÖVANŞI GÜZEL BİR MEYDAN OKUMA"



Yarınki maç bizim için güzel bir meydan okuma olacak. En iyi şekilde hazırlandık. Taraftarımızın önünde alacağımız iyi sonucun önemli olduğunu biliyoruz. Yarın goller atmak önemli. 2 gollü dezavantajımız var. Ofansif oyuncuların rolü önemli olacak. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, en iyi şekilde hazırlandık. Bir oyuncu her zaman takımına yardım etmek ister. Gol katkısı hep önemlidir. Asist yapıp takıma katkı vermeye çalışıyorum. Sayılar önemli değil, önemli olan takımın başarısı. Futbolcular her zaman eleştirilir. Bunlara hazır olmalısınız, işinizi etkilememeli. Size bir yüzde veremem ama her gün önceki günden iyi olmak için çalışıyorum.

Jorge Jesus'un açıklamaları şöyle;

Yarın iyi bir takıma karşı 2. mücadelemizi vereceğiz. İlk maçtan 2-0'lık dezavantajımız var. bu turnuvada önemli bir takım, 6 kere kazandılar. Taraftarımıza önemli iş düşüyor. Tura inanıyoruz, onların desteğine ihtiyacımız var. Hala inancımız var, yapabileceğimiz işler olduğunu düşünüyoruz.

SES KAYDI SORUSUNA CEVAP

Jorge Jesus, Brezilyalı gazetecinin yayınladığı ve gündeme oturan ses kaydıyla ilgili soruya kısa bir cevap verdi.

Jesus, "Bu sorunun maçla ilgisi yok ama cevap vereceğim. Herkes biliyor ki kontratım Mayıs ayında sona eriyor. Bu yeni bir durum değil. Bununla ilgili başka diyecek bir şey yok." şeklinde konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis, Jorge Jesus'un "Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum" dediği ses kaydını paylaştı.

Son olarak Flamengo'nun Rio derbisinde Fluminense yenilginin ardından Jorge Jesus'un olay kaydını paylaşan Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis sosyal medyada gündem oldu. Portekizli teknik adamın yayınlanmamak kaydıyla yaptığı açıklamada, "Burada, Türkiye'de hava çok soğuk. Uyum sağlamak için çok acı çektim. Ancak Mayıs ayını beklemeniz gerekiyor. Size ve herkese kucak dolusu" ifadeleri yer alıyor.

Reis, Jorge Jesus, Türk ekibiyle olan sözleşmesinin Haziran'da sona ereceğini ancak Türkiye Ligi'nin Mayıs'ta biteceğini hatırlattı.

"İLK YARIDA GÜÇLÜ GÖRÜNTÜ VERDİK"

İlk maç, ilk 45 dakika düşündüğüm gibi geçti. Taktiksel olarak iyi ve güçlü görüntü sergiledik. İlk yarı rakipten daha iyiydik. İkinci yarı taktiksel olarak iyi olmayı beceremedik. Pozisyonları değerlendiremedik. Rakip 2 pozisyon buldu, 2 gol attı. Maç boyunca girdikleri 3 pozisyon vardı. 2’sini gol yapmayı başarabilirdiler. Sevilla gibi başarılı takıma karşı oynayınca fatura ağır oluyor. Turu geçebilmemiz için gol atmak gerekiyor. Bunun için çalışacağız.

OOSTERWOLDE NEDEN OYNAMIYOR?

Jayden’ın değerine çok inanıyoruz. Geleli çok olmadı ve onun sisteme adapte olması gerekiyor. Sosyal hayata da adapte olması gerekiyor. En önemlisi takımın fikirlerine adapte olması. Hasta olduğu dönem oldu. Antrenman kaçırdı. O sürede de Lincoln çok iyi performans sergiledi. O hangi pozisyonda oynarsa oynasın iyi görev yaptı. Onun için fark etmiyor. O da iyi dönemdeydi. Bu performans pozitif olarak bana sürpriz oldu ama şimdi sezon sonuna kadar ondan faydalanamayacağız.

FENERBAHÇE'NİN TUR ŞANSI NE?

Hala şansımızın olduğuna inanıyoruz. Bu turu geçebilecek gücümüz olduğuna inanıyoruz. İlk maça kıyasla işimiz daha zor. Turnuvanın başında ilk maçtan önce beklentimiz vardı işlerimiz zor ama inancımız var. İnanmak ve çok istemek bunları yapmamız gerekiyor. Riskin limitlerinde oynamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde turu geçebiliriz. İlk golü atmak bizim için ideal senaryo olur.

Sevilla gerekince maçı çok iyi kontrol edebilen takım. Çok tecrübeli oyuncuları var. Yüksek seviyede oyuncuları var. Onlar baskı altındayken titremezler. Maçta gelişen olaylar onları germez. Sakin kalıp maçı kontrol etmeyi beceren oyuncular. Biz onlara problem üretebileceğimizi biliyoruz. Onlar da bize üretecekler. Yarın maç içinde şansa ihtiyacımız olacaktır ama şans için çok çalışmanız ve peşinden gitmeniz gerekiyor.

"LINCOLN'ÜN YOKLUĞU BÜYÜK KAYIP"

Lincoln'ün durumu beni üzdü, doktorlar tedavisi için çalışıyor. Sezonun kalanında takımda olabilecek mi bilmiyorum. Sevdiğim tipte bir oyuncu, birden fazla mevkide oynayabiliyor. Görev verdiğim her yerde en iyi şekilde oynadı. Dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum ama takım için önemli bir oyuncu.

FENERBAHÇE HANGİ SİSTEMLE SAHADA OLACAK?

Bu 4 maçta 3’lü sistemle oynadık. Taktiksel anlamda böyle bir tercih yaptık. Trabzonspor maçını böyle değerlendiremeyiz. Crespo’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynadık. Kırmızı karttan sonra sistemi değiştirmemiz gerekti. Sezon başından beri Avrupa’da oynadığımız maçlarda arkada 3’lü oynadık ve 7 galibiyet 3 beraberlik aldık. Yarın nasıl sistemle oynayacağımız göreceğiz. Oyuncularım her sisteme alıştılar ve her sistemi uygulayabiliyorlar.