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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan dikkat çeken Sevilla paylaşım

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#Fenerbahçe#Jesus#Sevilla
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesustan dikkat çeken Sevilla paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 20:06

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan dikkat çeken bir Sevilla paylaşımı geldi.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçı sonrası açıklamalarıyla gündem olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maç öncesi sessizliğini bozdu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu.

Sevilla yenilgisi sonrası Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı açıklamalar gündem yaratırken Portekizli hocadan paylaşım geldi.

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Brezilya basınına yaptığı açıklamalar sonrası ilk kez bir paylaşımda bulunan deneyimli teknik adam, hala şanslarının devam ettiğine dikkat çekti.

Jorge Jesus paylaşımında, "Rövanş maçında hala bir şansımız olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum." ifadelerini kullanmıştı

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#Fenerbahçe#Jesus#Sevilla

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