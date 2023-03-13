Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan dikkat çeken Sevilla paylaşım

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçı sonrası açıklamalarıyla gündem olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maç öncesi sessizliğini bozdu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu.

Sevilla yenilgisi sonrası Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı açıklamalar gündem yaratırken Portekizli hocadan paylaşım geldi.

Brezilya basınına yaptığı açıklamalar sonrası ilk kez bir paylaşımda bulunan deneyimli teknik adam, hala şanslarının devam ettiğine dikkat çekti.

Jorge Jesus paylaşımında, "Rövanş maçında hala bir şansımız olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum." ifadelerini kullanmıştı