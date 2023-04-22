Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan Arda Güler paylaşımı

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.



Sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

JESUS'TAN ARDA GÜLER PAYLAŞIMI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, bugünkü antrenman sonrası takımın genç yıldızı Arda Güler'e taktik tahtasında bir şeyler anlatırken çekilmiş videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.