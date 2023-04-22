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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan Arda Güler paylaşımı

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#Fenerbahçe#İstanbulspor#Süper Lig
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesustan Arda Güler paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 15:08

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus, sosyal medya hesabından Arda Güler'e taktik tahtasında bir şeyler anlattığı bir video paylaştı.

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesustan Arda Güler paylaşımı

JESUS'TAN ARDA GÜLER PAYLAŞIMI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, bugünkü antrenman sonrası takımın genç yıldızı Arda Güler'e taktik tahtasında bir şeyler anlatırken çekilmiş videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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#Fenerbahçe#İstanbulspor#Süper Lig

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