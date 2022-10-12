Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan 'final' sorusuna cevap!

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UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

Zor bir maç bekliyoruz. Çünkü rakibimizin gruptan çıkmak için ümidi var. Grupta iyi sonuç aldılar. Yarın bütün bunların çerçevesinde galip gelmeyi umuyoruz. Ama belirtmiş olduğumuz gibi zor bir maç bizi bekliyor

SAKAT OYUNCULAR VAR

Takımımızda sakat oyuncular var. Bu da hem Avrupa'da hem de ligde mücadele etmenin sonucu. 3 günde bir maç yaptığınızda bu tarz sonuçları olabiliyor

GÜZEL BİR ADIM ATMAK İSTİYORUZ

Yarınki maçta daha önce yaptığımız gibi çok rotasyon yapma imkanımız olmayacak. Birçok oyuncumuzu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Ama fiziksel olarak müsait oyuncularla başlayıp, galibiyetle ayrılıp, tur atlamak için güzel bir adım atmak istiyoruz

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BELKİ DE GARANTİLEYECEĞİZ

Grubumuz çok dengeli bir grup. Herkesin hala şansı devam ediyor. Yarın galip gelirsek, gruptan çıkma anlamında büyük bir adım olacak. Bu yüzden buraya geldik. İyi bir sonuç alıp, galip gelip belki de gruptan çıkmayı garantileyeceğiz.

SZALAI'NİN DURUMU

Luan Peres'in sakatlığı, Szalai için rotasyon yapmamızı zorlaştırdı. Bugüne kadar her maçta oynayan tek oyuncu. Onu dinlendirmek için doğru anı bulacağız. Ama ben pek çok meslektaşım gibi maç maç bakıyorum. Kararlarımı maçtan önce veriyorum. Yarın onun dinlenmesi için doğru maç mı, kararımı vermedim. Pazartesi günü ligde önemli bir maçımız var. Son kararımı yarın vereceğim.

BATSHUAYI HASTALANDI

Batshuayi, bugün hastalandı. Takımla birlikte buraya seyahat etti. Yarın durumu ne olacak, bilmiyorum. Durumuna bakacağız. Durumu normal olursa maç kadrosunda olabilir.

GRUPTAN BİRİNCİ ÇIKMAK...

Rakibimizi daha iyi tanıyoruz, onlar da bizi daha iyi tanıyor. Zaten bir maç yaptık, yarın zor bir maç olacak iki takım için de. Biz buradan galibiyetle ayrılmak ve gruptan birinci çıkmak için her türlü şartımız olduğuna inanıyoruz

FİNAL HEDEFİ?

Avrupa Ligi her geçen gün zorlaşıyor. Geçmişe göre daha kuvvetli takımlar var. Biz de adaptasyon sürecindeyiz. Avrupa'daki kimliğimizi tekrardan kazanmak istediğimiz dönemdeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde takım Avrupa sıralamasında ilk 100'de bile değildi. Eğer şu an yanılmıyorsam 70'ler. Öncelikle yapmamız gereken, Avrupa'daki imajımızı tekrar toparlamak. Maç maç bakıyoruz. Bizim için en önemli ve en zor maç, bir sonraki maç

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