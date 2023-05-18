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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Şampiyonluk için sonuna kadar gideceğiz'

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#Fenerbahçe#Jesus#Süper Lig
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Şampiyonluk için sonuna kadar gideceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 22:40

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Bugün galip gelmek önemliydi çünkü iyi bir takıma karşı oynayacaktık. Takımım iyi bir maç çıkardı. İlk 30 dakikada çok kaliteli bir oyun sergiledik. Teknik anlamda kaliteli goller attık. 3. gole baktığınızda, takımın teknik kalitesini görüyorsunuz.

BİZİ FİNALE TAŞIYABİLİR

Şimdi yapmamız gereken şey, çarşamba günü Sivasspor'la oynayacağımız maça odaklanmak. O maç bizi finale taşıyabilir. Bizim için çok önemli bir maç.

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Şampiyonluk için matematiksel olarak şansımız var, sonuna kadar gideceğiz. Daha önce Fenerbahçe bu tarihte, ne zaman iki yarışta şansını sürdürüyordu bilemiyorum. Henüz bir şey kazanmadık ancak kazanabiliriz, çalışmaya devam edeceğiz.

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