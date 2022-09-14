Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Rennes ve Dinamo Kiev favori ama bu değişebilir'

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Rennes ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Yarın zor bir maça çıkacağız. Bana göre bu grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Ama maçlardan sonra bu değişebilir. Şu anda fikrim aynı, iki takım grubun favorisi. Biz de gruptan çıkmak için kendimizi onların arasında görüyoruz. Gruptan çıkmak için buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"

PROBLEM ÇIKARACAKLAR

Rakibimizin değerini biliyoruz. Mükemmel oyuncuları var. Ligde 6. sıradalar, bu da ne kadar kuvvetli olduklarını gösteriyor. Bize sahada problem çıkaracaklardır, kaliteleri var. Biz buna cevap vermeye çalışacağız. Bizim gibi çok fazla oyuncu değiştiriyorlar.

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ARA İYİ GELDİ AMA...

Jorge Jesus: "Bu hafta 3 günde bir maç yapmadık, ligde BAY geçtik. Pazar günü oynayacağız. Tabii ki bu geçen ara iyi geldi ama kısa sürede lig maçına çıkacağız. İki maçta, biri diğerinden daha önemli değil. Ama ligde oynayacağımız maçı düşünerek tercihlerimizi yapacağız ve fikirlerimizi uygulamaya çalışacağız

OYUNCULARIN DEĞERİ DE ÖNEMLİ

Genesio iyi ve ilginç bir kariyeri var. Ama sahada teknik direktör oynamayacak yarın. İki takım karşılaşacak, tabii ki hocaların değeri önemli ama bir o kadar oyuncuların değeri de önemli.