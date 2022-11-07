Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus: Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz! Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor...

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 1-0 kazandıkları Sivasspor maçı sonrası konuştu.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktiksel disiplinimiz çok kuvvetliydi. Taraftarımızı da tebrik ediyorum oyuncularıma güven aşıladılar. İlk yarıda iyi olan bizdik, pozisyonlara girdik. İkinci yarıda kırmızı kart gördükten sonra da iyi olan taraf bizdik. Penaltıdan gol atınca da kalemizi savunduk. Zor ama hak edilmiş bir galibiyetti. Rakibimiz özellikle ilk yarıda oyunun ritmini durdurmak için çok faul yaptı ama bu bizim alışık olduğumuz bir şey."

"RAKİBİN KİM OLDUĞUNA BAKMIYORUZ! GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR..."

Bizim için 3 puan ve liderliği pozisyonunu korumak anlamına geliyor bu galibiyet. Ligde daha çok maç var. Oynayacağımız her maç final maçı. Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz, Sivasspor da olsa, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demir de olsa biz o maça 3 puan gözüyle bakıyoruz.