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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Rakibimizin gerisindeyiz, bu sonuç iyi olmadı'

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#Fenerbahçe #Jesus#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 22:07

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'de Giresunspor 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

Bugün takım çok fazla pozisyon üretemedi ama böyle durumlar olabilir. Bazı maçlarda böyle durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bugün rakip takım da iyi savunma yaptı.

HAKEM MÜSAADE ETTİ

Süre geçirme durumu da oldu ve hakem de buna müsaade etti. Türkiye'de takımların yaptığı süre geçirme normal ama bu bizim için bir bahane değil. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Mecburen bir sonraki maçı düşüneceğiz.

1-0'I KORUMAYA ÇALIŞTIK

Kazanmaktan başka düşüncemiz yoktu. Çünkü rakibimizin 3 puan gerisindeyiz. Bu sonuç iyi olmadı. Takım olarak iyi oynayamadık. 1-0'ı korumaya çalıştık ama onu da yapamadık. İstediğimizi alamadık. Gerçek bu. Diyecek bir şey yok.

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