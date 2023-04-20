Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Ligin sportif değeri yok

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalar yaptı.

Maçı kaliteleriyle kazandıklarının altını çizen Portekizli teknik adam, "Zor bir maç oldu, iyi oyuncuları olan takıma karşı oynadık. İlk yarı gerçek performansımızı gösteremedik. Soyunma odasında takımla konuştuk, değişiklikler yaptık. Maçı kalitemizle ve fizik kondisyonumuzla kazandık. Duygusal kapasitemizle kazandık." açıklamasını yaptı.

"LİGİN SPORTİF DEĞERİ YOK"

Ligin sportif gerçekliğini olmadığını düşündüğünü kaydeden Jesus, "Bazı anlarda ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyordum ama biz sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Sonuna kadar savaştık. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyonluk mantalitesidir. Bu hoşuma gitti. Son yarım saatteki oyun da hoşuma gitti. Son yarım saatte rakibi ceza sahasına gömdük." şeklinde konuştu.

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"PEDRO İÇİN İYİ OLDU"

Pedro için iyi bir akşam olduğunu kaydeden Jesus, "Pedro için de iki gol iyi oldu. Sezonun son bölümünde daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum." dedi.

"LİGDE ÖNÜMÜZDE 6 FİNAL MAÇI VAR"

Geriden gelerek bir kez daha 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu ve takımıyla gurur duyduğunu belirten Jorge Jesus, "Bugünkü hedefimize ulaştık. Hedefimiz galip gelmek ve rakibin üzerinde baskı oluşturmaktı. Bir kez daha geriden gelerek maçı çevirdik. Takım inandı, sahaya ruhunu koydu. Bir kez daha geriden gelerek 3 puan aldık. Takımı tebrik ediyorum. Onların teknik direktörü olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Taraftara teşekkür ediyorum. Sonucu değiştirmeye yardımcı oldular. Yapmamız gereken bir sonraki maça kadar toparlanmak. Ligde önümüzde 6 final maçı var. Kupada da 3 maç oynayacağımıza inanıyoruz. Yapmamız gereken konsantre şekilde işimizi yapmak, dinlenmek. Son 2 maç bizde izler bıraktı. Yapmamız gereken şey bir sonraki maça hazırlanmak” diye konuştu.

"HAKEM POZİSYONLARI İYİ GÖRDÜ"

Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa’nın iyi bir yönetim sergilediğini belirten Jesus, “Hakemin bugünkü performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Başakşehir oyuncuları çok faul yapıyorlardı. Çok fazla sarı kart gördüler. Çok sarı kart görürseniz kırmızı kart da görebilirsiniz. Hakem pozisyonları iyi gördü. Tek katılmadığım nokta 6 dakika uzatma verdi. Buna katılmıyorum. Başakşehir kalecisi çok fazla vakit geçirdi, yerde yattı. Bazı kaleciler nerdeyse 20 dakika vakit öldürmek istiyorlar. Gelişmiş ülkelerde bu yok. Maalesef Türkiye’de var. Kalecilerin kendi kapasitelerini göstermeleri, kurtarış yapmaları gerekiyor. Vakit geçirmemeleri gerekiyor. İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa’da bu tarz şeyler göremezsiniz. Hakem iyiydi. 4'üncü hakemi de tebrik etmek gerekiyor. Zaman zaman adrenali iyi yönetmesi gerekiyordu. Biz kendi takımımıza kızınca saha kenarında adrenalin yükselebiliyor. O anları iyi idare ettiğini düşünüyorum. Bu ligin sportif gerçekliği yok diyerek hakemleri kastetmemiştim. Oynanmamış maçların kazanılmasından bahsetmiştim. Bu konu hakkında daha faza konuşmak istemiyorum” şeklinde konuştu.

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“HER ZAMAN BUNUNLA BAŞ EDEMEZSİNİZ”

Her maçta geriden gelerek kazanamayacaklarını aktaran Jesus, “7'nci defa geriden gelerek galip geldik. Bu takıma çok inanıyorum. Terinin son damlasına kadar savaşıyor. Özgüvenli bir takım. Bu tarz galibiyetler özgüveni artırıyor ama her zaman böyle olmaması gerekir. Şimdiye kadar başımıza gelen problemleri çözmeyi bildik. Bir yandan bize özgüven verdi ama analiz etmemiz gerekiyor. Her zaman bununla baş edemezsiniz” açıklamasında bulundu.

"KALECİMİZ İRFAN CAN'A GÜVENİYORUZ"

Jorge Jesus, kaleci İrfan Can Eğribayat’ın performansının sorulması üzerine “Altay’ın sakatlığı sonrası İrfan Can’ı oynatmaya başladık ama rakipler kendisinin kalitesini gösterecek kadar kalemize bu sürede hiç gelemedi. Bir gol yedi ama kendi hatamızdan gelen goldü. Bir tane de direkten dönen top vardı. Kendi kalitesini gösterecek pozisyon görmedi. Biz ona güveniyoruz. Bu şekilde devam edecek. 1'nci sıradaki takımın, 2'nci sıradaki takımın üstünde baskı olur. Bazen şampiyon oldum bazen olamadım ama 1'inci sırada olup o baskıyı hissetmeyi tercih ederim” şeklinde cevap verdi.

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"BASKI İSTEMİYORSANIZ KARAGÜMRÜK, ÜMRANİYESPOR GİBİ TAKIMLARDA OYNAYABİLİRSİNİZ"

Takımın üzerindeki baskının normal olduğunun altını çizen Portekizli teknik adam, “Bu çok normal. Her takımın üstünde baskı vardır. Galatasaray’da da baskı vardır. Şampiyonluğa oynayan her takımda baskı vardır. Baskı olmazsa Barcelona, Real Madrid, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlarda oynayamazsınız. Sadece oyuncular üzerinde değil bizim üzerimizde de baskı var. Baskı istemiyorsanız Karagümrük, Ümraniyespor gibi takımlarda oynayabilirsiniz” diyerek sözlerini noktaladı.

ERDİNÇ SÖZER: HATALARIMIZ CEZALANDIRILDI

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, planlarını sahaya yansıttıklarını belirterek, “Rakibi çok iyi analiz etmiştik. İstediğimiz planı sahaya yansıttık. Kendi lehimize çok güzel 70 dakika maç yaptık. Güzel bir golle öne geçtik. 2'nci golü atabilirdik. Golü bulamadık. Anları doğru kullanmak lazım. Adnan’ın pozisyonu direkten döndü. Savunmada da kullanmak lazım. Elimizden geleni yaptığımız maçta kazanabilirdik. Bence oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Hatalarımız cezalandırıldı. Çizgi üstünden 2 aynı golü yedik. Bizi çok üzdü" dedi.

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