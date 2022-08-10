Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'En iyi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim'

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Slovacko ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

İlk maçta evimizde iyi bir sonuç aldık. Bunu koruyup bir sonraki elemelere geçmek istiyoruz. Ligdeki son maçın üstünden az bir süre geçti. Oyuncuların durumuna göre kararlar alacağız

ELİMİZDE ÇOK FAZLA OPSİYON VAR

Yoğun bir takvimdeyiz. Pazartesi günü lig maçı oynadık. Oyuncuların fizyolojik olarak iyi toparlanması için 72 saat gerekiyor. Bu nedenle yarın rotasyon yapmamız normal. Daha taze kan diyebileceğimiz isimleri sahaya süreceğiz. Elimizde çok fazla opsiyon var.

EN İYİ KARAR

Arda Güler konusunda takım için en iyi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim.

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İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ

Futbolda hiçbir zaman bu tarz konularda kesin bir süre belirtemezsiniz. Futbol bilim değil ve kesinlik yoktur. Zaman geçtikçe, maçlar oynadıkça istediğimiz seviyeye ulaşacağız