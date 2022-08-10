Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'En iyi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Arda Güler
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: En iyi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 19:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Slovacko ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

İlk maçta evimizde iyi bir sonuç aldık. Bunu koruyup bir sonraki elemelere geçmek istiyoruz. Ligdeki son maçın üstünden az bir süre geçti. Oyuncuların durumuna göre kararlar alacağız

ELİMİZDE ÇOK FAZLA OPSİYON VAR

Yoğun bir takvimdeyiz. Pazartesi günü lig maçı oynadık. Oyuncuların fizyolojik olarak iyi toparlanması için 72 saat gerekiyor. Bu nedenle yarın rotasyon yapmamız normal. Daha taze kan diyebileceğimiz isimleri sahaya süreceğiz. Elimizde çok fazla opsiyon var.

EN İYİ KARAR

Arda Güler konusunda takım için en iyi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim.

Haberin Devamı

İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ

Futbolda hiçbir zaman bu tarz konularda kesin bir süre belirtemezsiniz. Futbol bilim değil ve kesinlik yoktur. Zaman geçtikçe, maçlar oynadıkça istediğimiz seviyeye ulaşacağız

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe, Slovacko maçı için ÇekyadaFenerbahçe, Slovacko maçı için Çekya'da!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs