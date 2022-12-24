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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Önemli olan sezon sonunda lider olmak'

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 22:04

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Trabzonspor'un lider olma hırsı var. 11'e 11'de daha iyiydik. 10 kişi kaldıktan sonra her şey değişti. Dengeyi yakalayamadık. Üç maç üst üste kırmızı gördük. Hep bir kişi eksikken kaybetti.

BİZİM İÇİN ZOR HALE GELİYOR

Miguel Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada onu ve Michy Batshuayi'yi çıkaracaktık. Bunu konuştuk ama gerçekleşmeye devam ediyor. Teknik veya taktik problem değil. Ama 10 kişi kalınca, ölümcül oluyor ve işler bizim için zor bir hale geliyor.

KIRMIZI KARTA BİR ŞEY DİYEMEM

Crespo'nun kırmızı kartında hakeme bir şey diyemem. Ancak Batshuayi ve Joao Pedro'nun kırmızılarının kolay olduğunu düşünüyorum. Bazen hakemler de Fenerbahçe oyuncularına kolay kırmızı çıkarabiliyor."

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ÖNEMLİ OLAN SEZON SONUNDA LİDER OLMAK

Hafta bittiğinde liderliği kaybedecek miyiz? Bunu göreceğiz ama önemli olan sezon sonunda lider olabilmek. Fenerbahçe bu sezon ligin çoğu haftasında liderdi. Bunu hakkıyla, güçlü oyunla yaptı. Tekrarlıyorum, biz hep 10 kişi kaybettik. Bu kartların bazıları da şüpheli. Hakemler de şüpheli anlarda Fenerbahçe oyuncularını atıyor. Gerekirse, 11'e 10 oynamaya alışmalıyız.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Süper Lig

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