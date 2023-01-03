Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'tan iptal edilen gol, zemin ve Galatasaray açıklaması

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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

Maçtan önce zor olacağını söylemiştik. Rakibimiz iyi bir takım. Gol attıklarında işlerimiz zorlaştı. Zemin çok kötüydü. Utanç verici bir zemin vardı. İkinci yarı zemine alışınca işler kolaylaştı. İki gol attık. 3. golümüz iptal edildi. Faul olduğu söylendi ama neden faul olduğunu anlamadık. Rakibin son dakikada attığı golde hakemleri tebrik ediyorum. Doğru bir karar. Rakibin Osayi'ye bir engellemesi vardı ve bunu ofsayt olarak değerlendirdiler.

GALATASARAY DERBİSİ HAKKINDA

Bizim için derbi, diğer maçlarla aynı. Normal bir maç. Ne daha az, ne daha fazla puan veriliyor. Tabii ki her rakibimize saygı duyduğumuz gibi Galatasaray'a da saygı duyuyoruz. Ben Real Madrid veya Barcelona ile de oynasam ona da normal bir maç gözüyle bakarım.

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PEDRO VE PERES'İN ZAMANI VAR

Valencia'nın derbiye iyileşmiş olacağını düşünüyorum. Pedro'nun daha zamanı var. Luan Peres de henüz hazır değil.