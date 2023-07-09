Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan transfer açıklaması: 3 bölgeye oyuncu alacağız

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Pari Premier Kupası için Rusya'ya giden Fenerbahçe ilk hazırlık maçında karşılaştığı ev sahibi Zenit ile normal sürede 0-0 berabere kalırken rakibine penaltılarda 4-3 yenildi.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takıma takviyeler olacağını belirten Kartal, "Aramıza katılacak oyuncular var. Savunma, orta saha ve hücum hattına oyuncular katılacak. Yakın zamanda bazı isimlerin kulübümüz tarafından açıklanacağını düşünüyorum." dedi.

Oyuncuları sakatlıktan korumaya çalıştıklarını kaydeden Kartal, "Sakat oyuncularımızı korumak adına yaygın bir şekilde 90 dakikayı bitirebilmeyi hedefliyorduk. Hazırlık maçına bu kadar taraftarın gelmesi her iki takımı da motive etti. Zenit takımını tebrik ediyoruz. Biz takım olarak %100 hazır gelemedik. Güzel bir kamp dönemi geçirip, ülkemize geri dönmek istiyoruz. Zamanla yarışıyoruz şu an. Ayın 26'sında UEFA Konferans Ligi'nde eleme maçımız var. Bir yandan sakat oyuncular var. Bir de oyuncuların bu kadar uzun süren ligin ardından daha fazla dinlenmesi gerekiyordu. Sakatlıklar olmadan güzel bir hazırlık dönemi geçirmemin peşindeyiz. Enerji ve coşku gayet iyi durumda. Bugün de bunu bana sahada gösterdiler." diye konuştu.

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