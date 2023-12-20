Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'dan kırmızı kartlar ve Galatasaray maçı açıklaması

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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın maç sonu görüşleri şu şekilde:

Maça iyi hazırlandık. 2-0'dan sonra çok daha rahat 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Devre biterken savunmada anlaşmazlık oldu, 2-1. İkinci yarı 3-1 yaptık, kendi basit hatalarımızdan goller yedik. Böyle basit goller yememeliyiz. 3-3 olunca, ortam da gerildi. 4-3 kazandık, galibiyet güzel. Biz bu kadar kolay gol yememeliyiz. 3 puan aldık ama biraz hasarlı oldu.

"KIRMIZI KARTLARLA İLGİLİ OYUNCULARIMLA HENÜZ KONUŞMADIM"

Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Bu kadar basit kırmızı kart ne olduğunu, yani nasıl diyaloglar hakemle oyuncularımız arasında tam net bilmiyoruz. Bunları da oyuncularımızla konuşup ona göre bir değerlendirme yapacağız. Çok önemli bir deplasmandan üç puan aldık. Kayseri takımı iyi bir takım. Zor bir deplasmanı da bu şekilde geçtik. Oyuncularımı tebrik ediyorum

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"FRED BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

Her oyuncu bizim için önemli ve değerli. Tabii ki Fred de bizim için değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Derbide olmaması bizi üzecek. Onun yerini dolduracak takım içerisinden başka bir çözüm bulacağız kendimize. Takım içerisinde bakacağız. En iyi şekilde Galatasaray maçına çıkacağımızı düşünüyorum