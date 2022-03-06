Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'dan kırmızı kart yorumu

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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Bugün tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Onlar stadı doldurunca takımımın reaksiyon göstereceğini söylemiştim. Bugün 10 kişi kalmamıza rağmen büyük Fenerbahçe ailesine layık bir oyun oynadık. Her geçen gün oyun gücümüzün geliştiğini söylemniştim. bugün de 10 kişi kalıp 1-0 geri düşmemize rağmen varını yoğunu ortaya koyan bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da bizim yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim yanımızda oldukları sürece biz bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Biz iyi yoldayız, sonuna kadar çalışacağız.

"İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜNÜZ"

Rakipten daha çok şut atmışız, net gol pozisyonumuz daha çok. Ortamız daha çok. 1 kişi eksik 113 kilometre koşmuşuz, rakip 117 kilometre koşmuş. Ortalamayı eklersek 121 kilometre koşmuşuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 10 kişi alınan bu 1 puan çok değerli. Bu alınan 1 puanı, mücadelemizin gücünün kaynağı taraftarımıza armağan ediyoruz.

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"NE DİYEYİM Kİ..."

11'e 11 oynasaydık net olarak söylüyorum ki maçın favorisi bizdik. Bütün planlarımız tutmuştu, sahada bizim istediğimiz plan işliyordu. 10 kişi kalmamıza rağmen planımız devam etti. Oyuncularım da saha içinden bana 'Devam hocam' şeklinde reaksiyon verdiler. Ne yazık ki ilk yarıdaki maçta da kırmızı kart, bu maçta da kırmızı kart... Pozisyonu izledim. Ne diyeyim ki...

"BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM"

Genelde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Böyle bir ortamda, atmosferde kırmızı kart çıkartabiliyorsanız, başka maçlarda da bu tip kartları çıkartabiliyor musunuz? Ahmet'in el pozisyonu var, son adam! Es geçildi. Top auta gidiyor, korner gösterildi. İnşallah kendi tercihlerinden dolayı böyle olmuştur. Başka bir şey düşünmek istemiyorum. Hep üst üste oluyor, hep bizim aleyhimize oluyor.