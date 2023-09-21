Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Zor bir rakiple oynadık, planımız tuttu'

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UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Bu takımın Avrupa'da gol yemeden maçlarını kazanması, liginde Kopenhag'la berabere kalması, 2 puan farkla 3. olması... Bir oyun sistemleri var. Genç ve koşan bir takım. Ama biz de şu anda iki kulvarda gidiyoruz. Rotasyona gitmem gerekiyordu. Oyuncularımı hazırladım. Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Analizimizi yaptık, birkaç tane planımız vardı. Planımız tuttu.

3-1 KAZANDIK AMA...

Bugün 3-1 kazandık ama ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Bunlardan da atabilirdik. Futbol oynamayı seven bir takıma karşı iyi oynayıp galip gelmek beni mutlu etti.

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CRESPO AÇIKLAMASI

Crespo iki sene önce birlikteyken çok iyi maçlar çıkardı. Sezon başında bazı sorunları vardı. Ufak tefek sakatlığı vardı. Şu anda iyi durumda. Golle başlaması hem onun hem takıma moral oldu. Bazı tam olmasa da eksikleri var. Buna rağmen iyi maç çıkardı. Sözleşme uzatmayla ilgili... Bu kulüp tarafının işi. Ben şu anda o tarafla çok ilgilenmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası.