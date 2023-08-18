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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Taraftarımız haksızlığa uğradı'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Avrupa
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Taraftarımız haksızlığa uğradı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 00:18

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor' 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor'u 3-0 mağlup ederek tur atlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Bu maça gerçekten iyi hazırlandık. İstanbul'daki ilk maçta rakibi tanıdık ve burada da doğru analizler yaptık. Oyuncularım verdiğim görevleri harfiyen yerine getirdiler. Güzel bir oyun ve güzel skorla buradan ayrılıyoruz. Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyuz. Net galibiyetle buradan ayrıldığımız için da ayrıca mutluyuz

KALİTESİ TARTIŞILMAZ

Yerli ve yabancı tüm oyuncularımda gelişim var. Jayden, Luan, Djiku iyi oynadı. Tadic'in kalitesi tartışılmaz. Szymanski de müthiş, üstüne koyuyor. Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Her oyuncumuzun sahada neler vereceğini biliyoruz. Çalışıyoruz

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BAŞARIYI GETİRİYOR

Takım içinde saygın bir rekabet var. Bu rekabet takım kalitesini artırıyor, başarıyı getiriyor. Oyuna mesela Bartuğ'u aldık. Oynatmak için fırsat kovalıyordum. Umut Nayir ile birlikte girdikten sonra iyi oynadılar. Çalışarak hem yerli hem yabancı oyuncularımızın performanslarını yükseltiyoruz. Oyuncularımızla güzel bir iletişimimiz var. Onlar da biz de iyi çalışıyoruz. İşimiz bu zaten. Şimdi Samsun maçını düşünüyoruz. Sakat oyuncularımız var. Samet'in durumu var. Ferdi'nin ufak bir problemi var. Bakalım. Samsun maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz

TWENTE YORUMU

Twente gibi iyi bir takıma karşı oynayacağız, tarihi bir kulüp. Dünya futbolunda yeri olan ve altyapıları iyi olan bir ülke. Onlara karşı en iyi şekilde hazırlanacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üç günde bir maç oynamak kolay değil. Geçen sezon çok geç bitti, geç dönenler var, hala aramıza katılanlar var. Hepsini ayrı ayrı planlayarak hem lig hem Avrupa'ya hazırlanmak önemliydi. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Avrupa

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