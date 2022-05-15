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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz'

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Şampiyonlar Ligine gideceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 37. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

İkinci yarı son 13 maç, 10 galibiyet, 3 beraberlik. Bugün de kazanmak için çıktık. İlk devre fazla istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı tempoyu artırdık, pozisyon bulduk. Bir gol atsak, kazanabilirdik.

LİGİ 2. BİTİRECEĞİZ

Rakibin 3 puan önündeyiz ve 9 gol averajdayız. Önümüzdeki hafta ligi 2. bitireceğiz Allah'ın izniyle.

KAZANMAYI ÇOK İSTERDİK

Her maçı kazanmak isteriz ama her maç sizin istediğiniz gibi olmuyor, bugün 1 puan aldık. Kazanmayı çok isterdik. Olmadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ

Her şeye rağmen kazanmaya daha yakın yine bizdik. 1 puan aldık, bu da yeterli. Ligi ikinci bitireceğimizi düşünüyorum bizim için önemli çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Buraya gelen herkese ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim

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ELİMİZDEKİ KADRO BELLİ

Elimizdeki kadro belli, bu kadroyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bazen maç maçı tutmayabilir. Bazı şeyler sizin elinizde değil, sakatlar ve cezalılar var. Rakip tam kadro gelmiş, formda bir takım. Kazanmayı çok istesek de berabere kaldık

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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