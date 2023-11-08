Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sakat oyuncular hakkında konuştu: Adana Demirspor maçına yetişebilir

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Portekizli oyuncu Crespo, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIK DEPARTMANIMIZ HUMMALI BİR ŞEKİLDE UĞRAŞIYOR"

Zor bir karşılaşma olacağını ifade eden İsmail Kartal, "Ludogorets iyi bir takım. Bulgaristan Ligi'nde de yükselişte. Ama biz de Fenerbahçe olarak sezona iyi başladık. Grupta lider pozisyondayız ve bunu devam ettirip lider olarak çıkmak istiyoruz. Hiçbir takımın, teknik direktörün başına gelmesini istemediğimiz şeyler oldu. Sakatlıkların bir an önce bitmesini istiyoruz. Sağlık departmanımız hummalı bir şekilde uğraşıyor. Benim bir şey söylemem doğru değil. Bazıları Adana Demirspor maçına belki yetişebilir. Zamanla yarışıyoruz. Kesin olan bir şey yok." dedi.

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Kazanmaları durumunda lider çıkacaklarını belirten İsmail Kartal, "3 puan alırsak lider çıkmayı garantiliyoruz. Maç için bütün kurgumuzu kazanmak üzerine yapacağız." dedi.

CRESPO: "MAÇIN ZOR GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Miguel Crespor maç öncesinde; "Yarınki maçın zor geçmesini bekliyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok fazla baskı yapacaklarını düşünüyoruz. Bizim için en önemli şey kendi oyunumuza odaklanmak ve yarınki maçtan 3 puan almak. Bunun için buraya geldik." dedi.