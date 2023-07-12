×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Kaptanımız Dzeko, Szymanski'den başka transferler de olacak

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Dzeko
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Kaptanımız Dzeko, Szymanskiden başka transferler de olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 22:09

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 3-1 kaybettikleri Kızılyıldız maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, takımın kaptanının Dzeko olacağını açıklarken transferle ilgili de konuştu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Rakibin sert oynamasından ve hakemin buna izin vermesinden dolayı bugün istediğimiz oyunu oynamadık. Rakip takımda kupa maçı gibi bir gerginlik vardı. En az 2 oyuncunun atılması gerekiyordu. En son ben atıldım, dayanamadım sahanın içine girdim. Osayi'nin ayağı kırılacaktı, Osayi'ye kart gösterdi. Sonra beni attı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum.

"TAKIM KAPTANI DZEKO"

DZEKO dünya çapında bir oyuncu. Çok büyük bir profesyonel. Takımın kaptanı olacak. Onun yanında 2 Türk oyuncu kaptanımız olacak. Altay, Mert Hakan, İrfan Can ona yardımcı olacak. Böyle bir karar aldık.

Kampa geç gelen oyunculardan biri Batshuayi. Birçok oyuncu var milli takımdan geç gelen oyuncu. Bunları normal karşılıyorum. Bunlar hazırlık maçları. Bu tür maçlarda oyuncuları deneyeceğiz. Lige kadar kafamızda aramıza katılacak oyuncularla ideal oyuncularla, ideal sistemimize hazırlanacağız.

Haberin Devamı

SZYMANSKI VE TRANSFER SÖZLERİ

Szymanski bizim için önemli bir TRANSFER. Ondan sonra da bazı oyuncular aramıza katılacak, görüşmeler devam ediyor. A planı, B planı... Yaptığımız çalışmalar sonucunda birkaç oyuncu daha gelebilir aramıza.

Kamp sonunda başkanımıza ve yönetime gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili bir rapor vereceğim.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Dzeko

BAKMADAN GEÇME!

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması
Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı

Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı?

#Jeomühendislik
Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık