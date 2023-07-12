Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Kaptanımız Dzeko, Szymanski'den başka transferler de olacak

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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Rakibin sert oynamasından ve hakemin buna izin vermesinden dolayı bugün istediğimiz oyunu oynamadık. Rakip takımda kupa maçı gibi bir gerginlik vardı. En az 2 oyuncunun atılması gerekiyordu. En son ben atıldım, dayanamadım sahanın içine girdim. Osayi'nin ayağı kırılacaktı, Osayi'ye kart gösterdi. Sonra beni attı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum.

"TAKIM KAPTANI DZEKO"

DZEKO dünya çapında bir oyuncu. Çok büyük bir profesyonel. Takımın kaptanı olacak. Onun yanında 2 Türk oyuncu kaptanımız olacak. Altay, Mert Hakan, İrfan Can ona yardımcı olacak. Böyle bir karar aldık.

Kampa geç gelen oyunculardan biri Batshuayi. Birçok oyuncu var milli takımdan geç gelen oyuncu. Bunları normal karşılıyorum. Bunlar hazırlık maçları. Bu tür maçlarda oyuncuları deneyeceğiz. Lige kadar kafamızda aramıza katılacak oyuncularla ideal oyuncularla, ideal sistemimize hazırlanacağız.

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SZYMANSKI VE TRANSFER SÖZLERİ

Szymanski bizim için önemli bir TRANSFER. Ondan sonra da bazı oyuncular aramıza katılacak, görüşmeler devam ediyor. A planı, B planı... Yaptığımız çalışmalar sonucunda birkaç oyuncu daha gelebilir aramıza.

Kamp sonunda başkanımıza ve yönetime gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili bir rapor vereceğim.