Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti!

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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda istifa ettiğini açıkladı.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Roma takımı, çok iyi bir takım. Çok iyi bir takıma karşı çok iyi hazırlandık. Tabii ki iyi takım, iyi yönleri var ama onların da zaaflarını biliyorduk, buna göre çalıştık demiştim. Şampiyonlar Ligi maçları, strateji maçlarıdır. Bunları hatırlatmamda fayda var. Biz de bu stratejimizi baştan sona kadar, her şeyi harfi harfine yerine getirdi oyuncularım.

OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM

İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerini getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.

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İSTİFA EDİYORUM

Görevimden istifa ediyorum. Yol yakınken görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum.

ÇOK GÜZEL GÜNLERDİ

3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar... Başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum.

BU AKŞAM GÖREVİMİ BIRAKTIM

Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla...