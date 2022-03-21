Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal harika bir çıkışa imza attı

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Konya galibiyetiyle ligi 2. bitirme hedefine bir adım daha yaklaşan F.Bahçe, İsmail Kartal ile müthiş bir çıkışa imza attı.

İsmail Kartal ile çıktığı 10 maçta 21 puan toplayan F.Bahçe lider Trabzon ile birlikte ligin en iyi performansına imza attı. Kanarya, Fırtına’nın sadece 1 gol gerisinde.

1.5 YIL SONRA MAÇ ÇEViRDi

Süper Lig’in son 6 haftasında en fazla puan toplayan (16), galibiyet alan (5) ve mağlup olmayan iki takım Fenerbahçe ile Antalyaspor. · SARI lacivertliler son 6 haftada mağlubiyeti de unuttu. Bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 16 puan toplayan Kanarya bu sezon ligdeki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

F.Bahçe, 1-0 geriye düşüp 3-1’lik zaferle ayrıldığı 25 Ekim 2020’deki Trabzon maçından bu yana ilk kez ligde ilk yarısını geride kapattığı bir iç saha maçını kazandı.

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HiÇ ŞÜPHE ETMEDiM

İsmail Kartal maç sonu ise iyi oynayarak Konyaspor’u yendiklerini belirtirken şunları söyledi: “Allah biliyor geriye düştüğümüz zaman dahi içimde en ufak bir maçı kaybedeceğimize yönelik bir şüphe yoktu. Devre arasında oyunculara maçı çevirebileceğimizi anlattım. Çok iyi oynadık ve kazandık.”