Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal; disiplin, sürat ve cesaretle zafere koştu

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Fenerbahçe son haftalarda yakaladığı çıkışı ezeli rakibi Galatasaray karşısında sürdürüp yenilmezliğini 8. maça çıkarırken, 2.’lik yarışında Konyaspor’un 1 puan önüne geçmeyi de başardı. Peki son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan sarı lacivertli takımda ne değişti? Gerek maç sonu röportajlarında gerekse hafta içinde kulüp televizyonuna yaptıkları açıklamalarda futbolcular bu çıkışta özellikle teknik direktör İsmail Kartal’ın rolüne vurgu yaptılar. İşte İsmail Kartal’ı başarıya götüren sırları...

Takımdaki atmosfer değişti

1- Üzerine yapıştırılan ‘emanetçi’ etiketini otoriter kararlarıyla beraber söküp atmayı başardı.

2- Mesut Özil, Ozan Tufan ve Enner Valencia’nın otoritesine zarar getirecek tavırlarına kararlılıkla sert çözüm istedi.

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3- Takımdaki olumsuz havayı dağıttı, birliği beraberliği yeniden sağladı. Tüm futbolcuların hemen her fırsatta arkadaşlığın önemine vurgu yaptığı bir atmosfer yaratmayı başardı.

Rossi ve Serdar değişilmez oldu

4- Takımı ağır oynatan Luiz Gustavo ve Jose Sosa’yı yedek kulübesine çekti.

5- Kendi bulduğu CrespoZajc ikilisini korkusuzca sahaya sürüp dinamik Fenerbahçe’yi yarattı.

6- İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş’ı motive edip sorumluluk yükledi, bu sahaya yansıdı.

7- Süratli oyuncu Diego Rossi ve mücadeleci santrfor Serdar Dursun’u her maçta oynatıp ilk 11’in değişilmezleri yaparak özgüvenlerini çok artırdı.

Takımın 11’ini ezberletti

8- Takım liderliğini Mesut Özil, Jose Sosa, Luiz Gustavo’dan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci’ye kaydırdı.

9- Taraftar baskısına göğüs gerip Arda Güler’i korudu, ezdirmedi. Genç futbolcuya gerektiği maçlarda uygun gördüğü kadar süre verirken otoritesini de bir kez ispatlamış oldu.

10- Takımda kadro istikrarı yarattı, forma adaleti sağladı. Mecbur olmadıkça çok fazla değişimden kaçınarak aynı ilk 11’i sarı lacivertli taraftarlara ezberletti.