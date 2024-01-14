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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Daha farklı kazanabilirdik

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Gaziantep FK
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Daha farklı kazanabilirdik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 21:49

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 1-0'lık Gaziantep FK galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçı değerlendirdi.

"ZEMİN MÜSAADE ETMEDİ"

Bugün kazanmak için geldik. Maç başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakibimizin uzun toplarla kontradan sonuca gitmek istediğini tahmin ediyorduk. Biz çok daha iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız, zemin oyun anlamında bize müsaade etmedi. Oyuncularım oynamak istediler, daha iyisi için mücadele ettiler. 1-0 kazandık, daha farklı kazanabilirdik. 3 puan için mutluyuz.

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"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI"

Biz hücum yaparken savunma, savunma yaparken hücumu düşünmek zorundayız. Oyuncularım her iki görevi de yerine getirdiler. Rakibe çok pozisyon vermedik. Oyundaki topla oynama üstünlüğü, rakip ceza sahasına 40 küsür kere girmişiz. Birkaç pozisyon daha vardı, gol yapabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için çok mutluyum.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Gaziantep FK

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