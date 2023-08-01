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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Bu galibiyet çok önemliydi'

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#Fenerbahçe#Zimbru#İsmail Kartal
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bu galibiyet çok önemliydi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 23:04

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru'yu 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'de Zimbru'yu 4-0 mağlup ederek toplamda 9-0 ile tur atlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

İlk maçta kendi evimizde 5-0 kazandık ama oyunun belli bölümlerinde lüzumsuz top kayıplarından ötürü geri dönüşlerimiz oldu, kontrataklara yakalandık. Bugün de bunun bilincindeydik. Rakibimizin kapanarak kontratağa çıkacağını da biliyorduk. Bugün topun hızını artırarak, oyunun yönünü değiştirerek top daha çok bizde kaldı.

SONUCA GİTMEYİ HEDEFLEDİK

Kenarlardan yaptığımız üretken ataklarla sonuca gitmeyi hedefledik. Çünkü merkezde çok kalabalıklardı. Bugün istediğimiz gibi ilk 30 dakikayı, daha sonra ortaya koyduğumuz hareketlilikle, oyunu daha çok genişleterek, rakibin arkasına daha çok koridor koşuları yaparak kenarlardan getirdiğimiz toplarla sonuca ulaştık. Güzel bir maç oldu

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ÜLKE PUANI İÇİN ÖNEMLİYDİ

İlk maçta çok şans veremediğim oyunculara daha çok şans verip değerlendirme imkanım oldu. Önümüzdeki dönemde onları da değerlendireceğim elbette. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet, ülke puanımız için çok önemliydi. Rakibimize saygı göstererek, ciddiye alarak hırslı ve konsantre başladık. Ülkemize, Fenerbahçemiz'e bu galibiyet hayırlı olsun

ÇOK KAPANDILAR

Rakip 5'li oynadı. İlk yarı 5-4-1 oynayıp çok kapandılar. Kadroyu ona göre yapmışlar. Çok kapandılar. İlk yarı 5 pozisyon vardı. İkinci yarı daha hareketli oynayarak oyunu çözmeyi bildik. Bu maçın analizi farklı olacak. Bunu kendi içimizde değerlendireceğiz

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#Fenerbahçe#Zimbru#İsmail Kartal

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