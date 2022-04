Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Ben göreve gözümü kırpmadan geldim"

Haberin Devamı

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda konuştu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları

Futbolcularımız, bu taraftarın önünde oynamayı çok seviyor. Onlar için mücadele etmeyi çok sevdiklerini söylüyorlar. Bu maçı daha farklı kazanabilirdik. Geldiğimden beri 15 maçta, 11 galibiyet, 3 beraberlik aldık, 1 maç kaybettik.

BU CAMİANIN İÇİNDEN ÇIKTIM

Çok fazla detaya girmek, abartmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini bilirim, nereye dokunacağımı bilirim. Pozitif futbol oynatacağımı söylemiştim. Ben de bu camianın içinden çıktım.

TEKRAR BÜTÜNLÜK SAĞLANDI

Bu sevgiden dolayı taraftarlara minnet borcum var. Gözümü kırpmadan geldim. Gelmem ve bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Şu ana kadar işleri toparladık. Allah'a şükürler olsun. Tekrar bir bütünlük sağlandı, Kadıköy ruhu geri geldi.

Her maça olduğu gibi iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hafta içi sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Onların yerine oynayanlar da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Zaman zaman bir tempo koyduk. Rakip bazen tempo yükseltti. 3-2 kazanmasını bildik. Yediğimiz goller, yemememiz gereken goller. Bu bir lig maçıydı. Burada tribünleri dolduran muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularım muhteşem keyif alıyorlar. Bizde coşkuyla futbol oynuyoruz. Biz de rakibimizden bir adım önde olarak daha iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum.

"BURAYA BİR GÖREV VERİLDİĞİ İÇİN GÖZÜMÜ KIRPMADAN GELDİM"

5-6 hafta önce gelmem, benim elimde olan bir şey değil. Bunların kararlarını yönetimler veriyor. Benden önceki antrenörlerin de verdiği hizmetler var. Ben bu tarihte geldim. 5-6 hafta önce gelseydim ne olurdu bilemiyorum. Bunu hiç düşünmedim. Gelseydim ne olurdu, ne kadar daha puan alabilirdim diye düşünmedim. Buraya bir görev verildiği için gözümü kırpmadan geldim. Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilen bir insanım. Nereye dokunacağımı biliyordum. Bir eşiği geçtik, bu kolay olmadı. 3 günde bir maç oynuyorduk. Sakat, cezalı ve hasta oyuncularımızdan yoksun mücadele ediyorduk. Bir sistemden diğerine sisteme geçildi ve kolay olmadı. Bazı oyuncuların takım içerisinde olmaması bizi yordu. Burada en büyük pay sahibi oyuncularımdır. Ne söylersem söyleyeyim, antrenman düzenimiz çok iyi. Geri bildirimleri de çok olumlu. Çok saygılı oyunculara sahibim.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle ilgili de düşüncelerini paylaşan tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

"Bir derbi maçı oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ligi en iyi şekilde bitirebilmemiz için 3 puan almamız ya da kaybetmememiz gerekiyor. Bizim için çok önemli. Bugünkü maçta çok önemliydi. Sonuçta kazanmasını bildik ve yolumuza devam ediyoruz."

"BU KADRO DAHA İYİSİNİ YAPABİLİR"

Başakşehir maçını kaybettik ama üzüldüğüm bir maçtı. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı. Biz de kazanabilirdik. Takım iyi bir durumda, iyi bir hava yakaladık. Taraftarımızın verdiği güven ve destekle oyuncular oynadığı oyundan keyif alıyor. Kendimize güvenerek futbol oynamaya çalışıyoruz. Bundan önceki maçlarda bunu başardık. Bu oyun, içerisi biraz daha doldurulması gereken bir oyun. Bazı oyuncularımız cezalı ve sakat oluyor. Bu kadro daha iyisini yapabilir.

"DAHA EŞİT ŞARTLARDA MÜCADELE EDİLSİN"

Ferdi ile ilgili pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyoruz. Altay maçında, kupadaki Kayseri maçında iki penaltımız verilmedi. Geriye dönük çok fazla konuşmak istemiyorum ama maalesef bu durumlar, bize biraz daha fazla oluyor gibi geliyor. Ferdi'nin pozisyonunda VAR'DAN uyarı gelmedi. VAR'daki hakemlerin daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Daha eşit şartlarda mücadele edilsin. Gerçek neyse, kural neyse o yapılsın, bunu istiyoruz. O zaman futbolumuzu daha ileriye götüreceğiz.

"TARAFTARIMIZA HER ZAMAN MİNNET BORCUM VAR"

Onlara her zaman minnet borcum var. Ben de bu camianın içinden çıkan birisi olarak onları mutlu etmek istiyorum. Onlar tribünleri doldurduğunda biz mutlu oluyoruz. Gece gündüz başarılı olmak için uğraşıyoruz. Onlar da teveccüh gösteriyorlar" diye konuştu.

Altay Bayındır'ın maç içerisinde yolladığı isabetli uzun toplara her idmanda çalıştıklarını belirten Kartal, "Biz her maç öncesinde bütün rakiplerin analizlerini yapıyoruz. Rakip takımın hikayesine göre çalışıyoruz. Rakip bize önde baskı yapmak istediğinde arkada birebir kalıyor. Rossi gibi hızlı bir oyuncumuz var. Serdar Dursun'un indirdiği toplarla pozisyon bulmaya çalışıyoruz.

"BEN DAHA ÖNCE BURADA ŞAMPİYONLUĞA OYNADIM, NEDEN OLAMADIĞIMI HERKES BİLİYOR"

"Ligin son haftasında oynayacakları Yeni Malatyaspor maçının ardından görev verilen mi yoksa görev teklif edilen mi olmak isterseniz?" sorusuna ise Kartal, şöyle cevap verdi:

Ben buraya gelirken gözümü kırpmadan gelerek elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bugünkü durum ayrı bir durum. Fena da bir durumda değiliz şu an. Sezon sonu farklı bir durum. Taraftar bu takımın şampiyon olmasını istiyor. Ben daha önce burada şampiyonluğa oynadım, neden olamadığımı herkes biliyor. Bazı olması gerekenler var, sezon sonu olacak şeyler. Herhangi bir şekilde görev verilen mi teklif edilen mi olacağım, onları düşünmedim. 3 maç sonra kontratım bitiyor. Rabbim neylerse güzel eyler.

"OYUNCULARIMIN HEPSİ NASIL OYNAYACAĞIZ DİYE GÖZÜMÜN İÇİNE BAKIYOR"

Antrenörlük hayatım en formda dönemini yaşıyorum. Daha önce de şampiyonluklar yaşadım ama söylediğim gibi gelinen noktada antrenörlük hayatımın en formda günlerini yaşıyorum. Bu sadece benimle alakalı bir şey değil. Ekibimle iyi çalışıyoruz. Oyuncularımızla birbirimize saygı duyarak bu işi yapmaya çalışıyoruz. Hepsi, ne yapacağız nasıl oynayacağız diye gözümün içine bakıyor.