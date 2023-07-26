×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: 5-0 güzel sonuç ama...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Fenerbahçe - Zimbru
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: 5-0 güzel sonuç ama...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 23:25

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 5-0 kazanılan Zimbru maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından açıklamalar yaptı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Zimbru maçına yeni transferler damga vurdu Ryan Kent, Edin Dzeko ve Szymanskiden gol, Tadicten asist...Fenerbahçe - Zimbru maçına yeni transferler damga vurdu! Ryan Kent, Edin Dzeko ve Szymanski'den gol, Tadic'ten asist...Haberi görüntüle

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Bu kadar yoğun sıcaklık altında oynanan maçın ardından iki takım oyuncularını da tebrik etmek lazım. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bölüm bölüm de olsa oyun felsefemizi sahaya ve rakibe yansıttığımızı düşünüyorum. 5-0 kazanmak güzel ama hala eksiklerimiz var. Bu maçta da gördüğümüz bazı eksiklerin üzerine çalışacağız. 5-0 güzel ve net bir galibiyet. Taraftarlarımızın maç başında verdikleri destekle oyuncularımız reaksiyon gösterdi. Kazanmak güzel. Gelişimimiz devam edecek.

"OYUNUMUZ DA OYUNCULARIMIZ DA GELİŞECEK"

Geçen sene farklı bir sistem, bu sene farklı bir sistemle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımızın zamana ihtiyacı var. Farklı galibiyet alsak da eksiklerimiz var. Hem oyunu hem oyuncularımızı geliştireceğiz.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Fenerbahçe - Zimbru

BAKMADAN GEÇME!