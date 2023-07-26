Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: 5-0 güzel sonuç ama...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından açıklamalar yaptı.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Bu kadar yoğun sıcaklık altında oynanan maçın ardından iki takım oyuncularını da tebrik etmek lazım. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bölüm bölüm de olsa oyun felsefemizi sahaya ve rakibe yansıttığımızı düşünüyorum. 5-0 kazanmak güzel ama hala eksiklerimiz var. Bu maçta da gördüğümüz bazı eksiklerin üzerine çalışacağız. 5-0 güzel ve net bir galibiyet. Taraftarlarımızın maç başında verdikleri destekle oyuncularımız reaksiyon gösterdi. Kazanmak güzel. Gelişimimiz devam edecek.

"OYUNUMUZ DA OYUNCULARIMIZ DA GELİŞECEK"

Geçen sene farklı bir sistem, bu sene farklı bir sistemle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımızın zamana ihtiyacı var. Farklı galibiyet alsak da eksiklerimiz var. Hem oyunu hem oyuncularımızı geliştireceğiz.

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