Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: ''Sorun var, devam ediyor...''

Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri maçın ardından şu sözleri kullandı;

Böyle bir maçta atmosferin içinde taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmaması ve desteklemesi önemliydi. Taraftarımıza teşekkür ederim.Böyle bir maçta atmosferin içinde taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmaması ve desteklemesi önemliydi. Taraftarımıza teşekkür ederim.Zaman almayan oyuncularımızı kullanmış olduk.

Dostane bir maç oldu, güzel bir serüvendi. Şehir, Kırklarelispor ve Fenerbahçe çok şey kazandı diye düşünüyorum.

''MİLLİ TAKIM İYİ AMA FENERBAHÇE...''

Genç oyuncu kazanmak, Türk futbolunun en büyük sorunlarından birisi. İyi bir jenerasyon geldi ve milli takıma da iyi yansıdı ama yıllardır Fenerbahçe'de genç oyuncuları çıkarmak ve oynatmak konusunda bir sorun var. Bu sorun fazlasıyla devam ediyor.

''FERDİ, OZAN, VEDAT, ALTAY...''

Ferdi genç bir oyuncu, Vedat da yaşlı değil. Ozan daha önce yatırım yapılmış bir oyuncu. Kaleci Altay da genç bir oyuncu. Bunlar endüstriyel futbol hamleleri. Fenerbahçe'nin kendi yetiştirdiği oyuncular da olması gerekiyor.