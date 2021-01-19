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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut şikayetçi sıfatıyla ifade verdi!
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Futbol
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut şikayetçi sıfatıyla ifade verdi!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken kendisine maç çıkışında hakaret ve tehditlerde bulunan kişilerden şikayetçi oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken kendisine maç çıkışında hakaret ve tehditlerde bulunan kişilerden şikayetçi oldu. Bulut, bugün şikayetçi sıfatıyla polis merkezine gelip ifadesini yineledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce Aytemiz Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde bir maç çıkışında, rakip takımın taraftarlarından aldığı tehdit ve hakaret nedeniyle şikayetçi oldu. Bulut'a taraftarların hem maç çıkışında hem de sonrasında mesaj yoluyla da tehdit ve hakaretlerine devam ettiği belirtildi.

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Son Dakika | Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

Son Dakika | Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

YAKIN ARKADAŞLARIYLA KARAKOLDAN AYRILDI

Erol Bulut, bugün yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gelerek ifadesini yineledi. Erol Bulut, daha sonra yanındaki arkadaşıyla karakoldan ayrıldı.

Son Dakika | Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

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